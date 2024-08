Silvano Vos, talentuoso centrocampista olandese e nuovo acquisto del Milan, si è presentato questa mattina presso la clinica “La Madonnina” per le visite mediche di rito. In giornata il classe 2005 ex Ajax si recherà in sede per la firma sul contratto. Operazione da circa 5 milioni di euro, come riportato in un articolo degli scorsi giorni.

Foto: Instagram Vos