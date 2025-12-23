Milan, iniziano le visite mediche per Fullkrug
23/12/2025 | 10:20:28
Il centravanti tedesco proveniente dal West Ham, Niclas Fullkrug, arrivato ieri sera, sta svolgendo in mattinata le visite mediche per l’ottenimento dell’idoneità sportiva alla Clinica La Madonnina di Milano. Se tutto dovesse andare come previsto il Milan potrà già mettere a disposizione di Massimiliano Allegri il centravanti, quantomeno per gli allenamenti previsti per domani, in attesa poi dell’apertura della finestra di mercato che permetterà al tecnico di schierarlo in campionato.
Foto: Instagram West Ham