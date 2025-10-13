Milan, infortunio Saelemaekers: salterà il match con la Fiorentina
13/10/2025 | 17:11:34
Il giocatore del Milan Alexis Saelemaekers salterà il match contro la Fiorentina. Il belga, rientrato a Milanello dopo il forfait con la nazionale, è stato sottoposto oggi a degli accertamenti che hanno confermato la diagnosi negativa della nazionale belga. Il rossonero sembrerebbe aver riportato un infortunio al flessore destro. Il Milan effettuerà ulteriori controlli tra una settimana per accertare le condizioni del giocatore, che resterà fuori almeno per la sfida di domenica contro la Fiorentina.
Foto: Instagram Milan