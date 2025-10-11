Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: salterà il match con il Galles

11/10/2025 | 16:30:48

Il calciatore della nazionale belga e del Milan, Alexis Saelemaekers, non prenderà parte al prossimo incontro contro il Galles. Il rossonero, uscito anzitempo nella sfida contro la Macedonia del Nord, ha riportato un infortunio. Questo il comunicato diffuso tramite i canali social ufficiali della nazionale belga:

“Aggiornamento: il controllo medico di oggi ha mostrato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il Galles”.

Foto: Instagram Saelemaekers