Milan infinito: vince all’ultimo respiro con Theo e resta capolista in solitudine!

A San Siro il Milan vince in extremis contro la Lazio, grazie a un gol di testa di Theo Hernandez e resta in testa alla classifica. Partono forte i rossoneri, che passano al 10′ con Rebic su angolo di Calhanoglu. Poi è proprio il turco su rigore (concesso per intervento di Patric su Rebic) al 17′ a raddoppiare per la squadra di Pioli. La Lazio torna in partita con Luis Alberto al 28′. Lo spagnolo è abile a ribattere di testa in rete la respinta del rigore parato da Donnarumma a Immobile (e concesso per un pestone di Kalulu su Correa). Il 2-2 porta la firma di Immobile, che al 14′ della ripresa trasforma in gol un assist delizioso di Milinkovic-Savic.

Nel finale il Milan ha due grandi occasioni con Rebic ma in una di queste Reina è super. Poi di nuovo un corner di Calhanoglu e la zuccata di Theo al 93′.

Foto: Gazzetta