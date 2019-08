Milan, incontro in sede con gli agenti di Laxalt

Ieri sera vi abbiamo detto come le piste italiane per Diego Laxalt si fossero ridotte grossomodo a un’unica soluzione, quella del Torino. Poco dopo le 12:30 di oggi, nella sede del Milan si sono presentati gli agenti del giocatore uruguagio, attesi dai dirigenti rossoneri per definire l’uscita del loro assistito.

Foto: sito ufficiale Milan