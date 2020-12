Milan inarrestabile: 2-1 in casa Samp, sempre “più 5” sull’Inter

Il Milan ha battuto la Sampdoria per 2 a 1 e resta in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sull’Inter seconda. Quella di Marassi è la quinta vittoria su cinque partite giocate in trasferta per la squadra di Pioli. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Kessié su calcio di rigore allo scadere del primo tempo. Il bis è arrivato al 77′ con Castillejo, ben assistito da Rebic. La Sampdoria ha accorciato le distanze con Ekdal sugli sviluppi di un corner battuto da Candreva. Il Milan continua la sua cavalcata: otto vittorie e due pareggi da quando è iniziato il campionato.

Foto: sito ufficiale Milan