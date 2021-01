Milan in vantaggio a Benevento (rigore di Kessie) ma in dieci (espulso Tonali)

Il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo a Benevento grazie a un rigore trasformato da Kessie al 15’ e concesso per un fallo di Tuia su Rebic. I rossoneri sono rimasti, però, in dieci per un fallo di Tonali sanzionato con il rosso dopo la segnalazione del Var. Palo di Insigne sull’1-0 per il Milan, protagonista Donnarumma su Letizia.

Foto: Twitter Milan