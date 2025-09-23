Milan in scioltezza sul Lecce: 3-0, 4 legni, dominio totale. Agli ottavi sfida alla Lazio
23/09/2025 | 22:59:53
Il Milan avanza in Coppa Italia con un perentorio 3-0 al Lecce, un risultato anche abbastanza stretto per quello che si è visto in campo. Milan rullo compressore, che avanza agli ottavi di Coppa Italia.
Partenza fortissima del Milan, dopo 2 minuti Gimenez viene murato dal portiere del Lecce, sulla respinta Loftus-Cheek a botta sicura, si salva il Lecce sulla linea di porta. Milan show, in 5 minuti costruisce 5-6 palle gol. Rabiot calcia, para ancora Fruchtl. Al 9′ palo di Nkunku a porta vuota. Al 19′ il Lecce resta in 10, Siebert viene espulso per chiara occasione da gol per un fallo su Nkunku.
Il Milan passa in vantaggio al 20′. Si sblocca Gimenez, palla in mezzo di Bartesaghi, il messicano non sbaglia a pochi metri dalla porta.
Lecce che sbanda, il Milan affonda. Al 28′, azione di Saelemaekers, palla in mezzo dove Rabiot centra la traversa.
Ancora Milan, ci prova Pavlovic su calcio di punizione, miracolo di Fruchtl che toglie la palla dall’incrocio.
Si va all’intervallo con il Milan in vantaggio 1-0.
Si riparte nella ripresa con un altro palo, il terzo della serata per il Milan. E’ Loftus-Cheek stavolta a centrare il legno. Al 51′ raddoppio del Milan. Cross ancora di Saelemaekers, Nkunku in spaccata al volo trova il 2-0. Milan che gestisce ma quando accelera fa paura. Entra anche Pulisic che trova subito il gol al 64′. Palla in mezzo di Fofana, Pulisic insacca il tris rossonero. Milan che colpisce anche il quarto legno, sempre con l’asso statunitense al 74′. Finisce così con un netto 3-0 per la compagine rossonera.
Foto: sito Milan