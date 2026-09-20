Milan in scioltezza: Pulisic, Rabiot e Moreira stendono il Lecce

20/09/2026 | 22:39:24

Il Milan riparte e batte in scioltezza il Lecce a San Siro, finisce 3-0. Apre le marcature Pulisic, che raccoglie un gran lancio di Pavlovic e dopo uno stop perfetto trova il gol del vantaggio. Raddoppia al termine di una grande azione Rabiot nel secondo tempo. A calare il tris è Moreira, alla terza rete di fila dopo la doppietta contro la Lazio. I rossoneri salgono a quota 11 in classifica, a due lunghezze da Roma, Lazio e Inter.

foto x milan