Milan in scioltezza: Leao-Giroud (2-0), Bologna mai in partita. Spezia-Sassuolo 2-2

Ordinaria amministrazione per il Milan che batte il Bologna a San Siro per 2-0. Un gol per tempo per i rossoneri, guidati da un ottimo De Ketelaere, soprattutto nel primo tempo, con l’assist al 21′ per Leao che ha sbloccato la gara. De Ketelaere ispiratissimo ancora per Kalulu e Leao, meno bravi stavolta a trovare la rete.

Raddoppio che arriva nel secondo tempo con Giroud, che segna un gol da figurine Panini, servito da uno scatenato Leao. Grandissimo Milan, in ottima forma, che sale a 7 punti, insieme alle romane e al Torino, scavalcando così l’Inter.

Nell’altra gara, pirotecnico 2-2 tra Spezia e Sassuolo. Ospiti avanti con Frattesi, ma lo Spezia ribalta tutto con Bastoni e un rigore di N’Zola. Nella ripresa, il pareggio con il primo gol di Pinamonti in maglia Sassuolo. Emiliani che provano a vincere la gara, grazie anche all’espulsione di Ekdal. Finisce 2-2, una partita intensa.

Foto: twitter Milan