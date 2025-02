Milan in pensiero: terapie per Walker

Non arrivano buone notizie in casa Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, ai rossoneri non rimane altro che concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia, competizioni nelle quali sono ancora in corsa. Nonostante ciò, tutto gira anche intorno alle condizioni di Kyle Walker che, nella seduta odierna, non si è allenato con la squadra. Il calciatore inglese, infatti, è stato sottoposto a terapie a causa del problema a carico della coscia sinistra, con le sue condizioni verrano valutate con il passare dei giorni.

FOTO: Instagram Walker