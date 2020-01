Milan, in corso le visite di Saelemaekers. Robinson ha firmato

Due colpi di prospettiva per il Milan. Terminate le visite mediche di Antonee Robinson, terzino classe 1997 del Wigan. Il giocatore, atterrato stamattina a Linate, metterà ora la firma sul contratto. Ma oggi è sbarcato a Milano anche Alexis Saelemaekers, esterno classe 1999 prelevato dall’Anderlecht: in corso le visite mediche, ultimo passaggio prima del nero su bianco. Sarà lui l’alternativa a Castillejo per il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Anderlecht