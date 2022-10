Milan, in 10 non si può. Il Chelsea sbanca San Siro con Jorginho e Aubameyang

Sconfitta per il Milan che perde 2-0 a San Siro contro il Chelsea, in un girone che comunque resta ancora apertissimo per i rossoneri, ma estremamente equilibrato.

Il Chelsea si è imposto con le reti di Jorginho su rigore al 21′ e di Aubameyang al 32′. Gara equilibrata per 17 minuti, buono l’approccio dei rossoneri, ma al 18′, la decisione dell’arbitro, di concedere un rigore al Chelsea, per un contatto di Tomori su Mount ed espellere il difensore rossonero.

Gara ovvioamente stravolta, il Chelsea segna con Jorginho, trova il raddoppio con Aubameyang e gestisce la sfida, con un Milan in difficoltà dopo il rigore e il rosso a Tomori, una decisione che farà molto discutere.

Nella ripresa, il Milan prova almeno a reagire, mettendoci il cuore, ma con estrema difficoltà. Il Chelsea ha controllato senza problemi, sfiorando più volte la terza rete. Un successo che proietta il Chelsea in vetta al girone, con 7 punti, il Milan è ultimo con la Dinamo Zagabria a 4 punti, ma assolutamente in corsa.

Foto: twitter Milan