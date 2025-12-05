Milan: il mercato, le alternative, Gimenez di traverso e un problema che resta

05/12/2025 | 11:28:53

Il Milan esce dalla Coppa Italia e si concentrerà solo sul campionato. La partita di ieri sera ha detto molte cose, per esempio che le alternative spesso sono stati grandi investimenti di mercato (Jashari e Ricci), il loro valore non è in discussione, ma con una sola manifestazione da qui a maggio e i titolarissimi intoccabili sarà difficile dare continuità nelle poche occasioni che avranno. Il mercato imporrebbe l’arrivo di un attaccante, vecchia storia mai risolta, che comporterebbe una rivisitazione dell’assetto da parte di Allegri visto che Pulisic e Leao sono giustamente ritenuti indispensabili. L’attaccante si imporrebbe anche in presenza di Gimenez che per il momento respinge qualsiasi eventuale proposta di cessione, vedremo se il messicano cambierà idea nelle prossime settimane e soprattutto se ci sarà un’offerta all’altezza della situazione. Ma qualche equivoco c’è e bisognerebbe attivarsi per risolverlo.

Foto: Instagram Gimenez.

English version