Milan, il dopo Thiaw: Leoni-Comuzzo-De Winter, le differenze e i costi

10/08/2025 | 14:45:51

Il Milan ha incassato una cifra intortante per Malik Thiaw, 40 milioni bonus compresi e possiamo definirlo un capolavoro. Con tutto il rispetto per il ragazzo, buon difensore, noi ci saremmo attestati al massimo sulle cifre che aveva garantito il Como (25 milioni) salvo poi riscontrare il rifiuto dello specialista tedesco che evidentemente aveva altri obiettivi. E alla fine è stato accontentato, va al Newcastle per essere protagonista in Premier. Il Milan ha fatto un grande incasso, inutile negarlo, e ora può scegliere se andare su Comuzzo (30 milioni), Leoni (40 milioni, bonus compresi) oppure su un’altra soluzione (Premier compresa). Oppure su De Winter del Genoa, indiscrezione della Gazzetta dello Sport: valutazione di 25 milioni (il meno costoso), a conferma che l’Inter – che lo apprezza – non lo abbia fin qui bloccato. Comuzzo non ha avuto rumors di mercato fin qui, non è scontato che li abbia, la Fiorentina lo valuta 30 milioni ma non ha fin qui sentito Tare e il Milan. il 2006 del Parma è un sogno dell’Inter se non fosse che oggi i nerazzurri sono concentrati sulla vicenda Lookman. Le scelte tattiche e di portafoglio faranno la differenza, forse anche i rapporti visto che Allegri ha un eccellente feeling con Cherubini del Parma, tuttavia con l’amicizia difficilmente si ottengono sconti (e Leoni ha un prezzo alto). Ma prima di pensare a quanto vuoi spendere, devi memorizzare cosa ti serve a livello di caratteristiche tecniche, probabilmente la principale strada da seguire. E il Milan ha necessità di farlo abbastanza in fretta, visto che si ritrova con tre centrali in organico.

Foto: Instagram Thiaw.

