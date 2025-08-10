Milan, il dopo Thiaw: Leoni-Comuzzo, i rapporti, gli scenari e le sorprese

Il Milan ha incassato una cifra intortante per Malik Thiaw, 40 milioni bonus compresi e possiamo definirlo un capolavoro. Con tutto il rispetto per il ragazzo, buon difensore, noi ci saremmo attestati al massimo sulle cifre che aveva garantito il Como (25 milioni) salvo poi riscontrare il rifiuto dello specialista tedesco che evidentemente aveva altri obiettivi. E alla fine è stato accontentato, va al Newcastle per essere protagonista in Premier. Il Milan ha fatto un grande incasso, inutile negarlo, e ora può scegliere se andare su Comuzzo (30 milioni), Leoni (40 milioni, bonus compresi) oppure su un’altra soluzione (Premier compresa). Comuzzo non ha avuto rumors di mercato fin qui, il 2006 del Parma è un sogno dell’Inter se non fosse che oggi i nerazzurri sono concentrati sulla vicenda Lookman. Le scelte tattiche e di portafoglio faranno la differenza, forse anche i rapporti visto che Allegri ha un eccellente feeling con Cherubini del Parma. Ma prima di pensare a quanto vuoi spendere, devi memorizzare cosa ti serve a livello di caratteristiche tecniche, probabilmente la principale strada da seguire. E il Milan ha necessità di farlo abbastanza in fretta, visto che si ritrova con tre centrali in organico.

