Nella serata di ieri, Ante Rebic era sbarcato in Italia per finalizzare il proprio trasferimento al Milan. Stamattina l’attaccante croato si è invece recato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche di rito con quella che sarà la sua nuova società. Test in corso, poi Rebic potrà firmare il suo contratto e vestire il rossonero.

Foto: Bild