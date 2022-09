Milan, il CdA ha approvato il bilancio 2021-2022: rosso di 66.5 milioni, ma ridotto di 30 rispetto allo scorso anno

Nella giornata odierna il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato i dati relativi all’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno. Questi successivamente saranno sottoposti alla votazione dello stesso CdA in programma alla fine di ottobre. Nella scorsa stagione i ricavi della squadra rossonera sono aumentati del 14%, arrivando a 297,7 milioni di euro. Un risultato superiore di 36 milioni di euro rispetto a quello ottenuto nella stagione 2020/2021. A far crescere i ricavi hanno contribuito la riapertura degli impianti sportivi, il broadcasting per la partecipazione alla Champions League e le nuove sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda il rosso in bilancio, il Milan ha registrato un calo di circa 30 milioni di euro passando da 96,4 milioni agli attuali 66,5. La società di Via Aldo Rossi ha anche beneficiato della rivalutazione contabile del marchio “Milan” ai sensi del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. La legge, come si può evincere dall’articolo 110, prevede la possibilità per le società italiane di rivalutare propri beni e partecipazioni iscritti nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. La valutazione del marchio adesso è intorno ai 200 milioni di euro.

Foto: logo Milan