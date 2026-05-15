Milan, il blitz londinese: Furlani, Tare, Ibrahimovic, Allegri e gli scenari

15/05/2026 | 09:00:28

Importanti aggiornamenti in casa Milan: un blitz a sorpresa, quello di ieri sera a Londra, documentato in esclusiva da Luca Cilli per Sportitalia. Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli (membro del CDA e riferimento di Red Bird) hanno incontrato Gerry Cardinale, proprietario del club. Al summit era previsto anche l’intervento di Giorgio Furlani, come svelato da Gianluigi Longari, al netto delle smentite che potrebbero arrivare. A prescindere da questi dettagli, c’è la concreta possibilità di una svolta, sotto la lente di ingrandimento anche la posizione dell’attuale ad Giorgio Furlani in scadenza nel 2028. Ma è bene aggiungere che questi balletti sono all’ordine del giorno in casa Milan, più o meno ogni anno di questi tempi, quindi è giusto aspettare. Furlani ha individuato in Tony D’Amico il direttore sportivo, ma ovviamente dipenderà dal potere che avrà (se lo avrà ancora). Mentre per Tare il destino sembra abbastanza segnato, la sua avventura potrebbe concludersi dopo appena una stagione. E Allegri? Vi avevamo raccontato oltre un mese fa come potesse essere un candidato per la Nazionale malgrado le sue smentite di rito. E ora molto dipenderà dalla riorganizzazione Milan: con Ibrahimovic non ha rapporti, con lo stesso Furlani parlano lingue diverse, situazione da monitorare. Ma prima serve che Cardinale decida, nella speranza che le ultime due partite possano consentire al Milan di centrare l’agognata qualificazione alla prossima Champions.