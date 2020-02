Ibrahimovic: lavoro personalizzato sul campo. Trapela ottimismo per il derby

Ibrahimovic continua a faticare in ottica derby.

In mattinata lo svedese ha svolto lavoro personalizzato sul campo: continuano a trapelare sensazioni positive sul recupero dell’attaccante per il derby di domenica prossima, anche se lo stesso Ibrahimovic vuole procedere con calma e senza forzare.

Foto: Twitter ufficiale Ibrahimovic