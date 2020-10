Zlatan Ibrahimovic non ha perso tempo a postare la sua gioia per essere guarito dal Covid-19. «Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!» ha scritto sui social di riferimento. Il calciatore, pertanto, inizia il countdown per il derby contro l’Inter. Oltre ai tifosi del Milan, sorride anche il tecnico Pioli.

Foto: Twitter ufficiale Milan