Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu archiviano lo Shamrock: adesso c’è il Bodo/Glimt

L’Inter, il 21 agosto scorso, ha chiuso il cammino europeo delle italiane. Oggi il Milan, meno di un mese dopo ha riaperto la stagione sul treno europeo, precisamente in Europa League, a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Dopo i primi venti minuti di studio, ci pensa Zlatan Ibrahimovic a sbloccare la gara diventando il primo marcatore rossonero della stagione 2020/2021. Nella ripresa è Calhanoglu a siglare il doppio vantaggio in una gara senza nessuna sbavatura. Nel finale esordio per Tonali e Brahim Diaz alla loro prima uscita ufficiale con la maglia del Diavolo. Adesso il campionato, poi si penserà al Bodo/Glimt.

Foto: twitter Milan