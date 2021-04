Milan, Ibrahimovic anche oggi in gruppo. Ci sarà con il Benevento

Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare regolarmente con i compagni a Milanello, ed è pronto a tornare in campo sabato a San Siro contro il Benevento. Lo svedese, dopo un primo allenamento con il gruppo nella giornata di ieri, ha svolto la seduta intera anche oggi e quindi per Benevento ci sarà, in una partita delicata contro il grande ex Pippo Inzaghi, alla ricerca anche lui di punti pesanti per la salvezza.

La punta svedese ha saltato le ultime tre partite di campionato (Genoa, Sassuolo e Lazio), ma ora il Milan si aggrappa alle sue giocate per alimentare la corsa Champions. Dopo il Benevento infatti, ci sarà lo scontro diretto a Torino con la Juventus per la zona Champions, e servirà un Ibra in ottime condizioni.