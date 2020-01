Milan, Ibra è arrivato a Linate: grande accoglienza dei tifosi, ora le visite

Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milano, il suo aereo è atterrato all’aeroporto di Linate come da copione. Grande accoglienza per lo svedese che ha ricevuto l’abbraccio di un folto gruppo di tifosi rossoneri, già lì ad attenderlo da diverse ore. Presenti anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Ora l’ex LA Galaxy sosterrà le visite mediche per conto del Milan e nel potrebbe raggiungere Milanello.

Foto: Ibrahimovic Instagram