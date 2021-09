Milan, Ibra a disposizione per la gara con la Lazio

Sorride Stefano Pioli per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese sarà disponibile per la gara con la Lazio, in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro.

Da capire se lo svedese, alle soglie dei 40 anni, potrà essere a disposizione dal 1° minuto. Ibra manca dal campo dalla sfida contro la Juve del 9 maggio scorso, finita 3-0 per i rossoneri. Poi l’infortunio e l’addio agli Europei. Ma ora Pioli può sorridere perchè lo ritrova alla vigilia del primo tour de force della stagione, che vedrà il Milan affrontare Lazio, Liverpool e poi Juve al ritorno dalla sosta per le Nazionali.

Inoltre, con Giroud positivo al Covid e che dovrebbe saltare almeno la sfida a Sarri, Ibra torna proprio al momento giusto.

Foto: Sito Milan