Milan: i rossoneri in ritiro a Dubai sarà dall’11 al 20 dicembre

Mediante una comunicazione ufficiale da parte della società del Milan, il club ha reso noto che la squadra rossonera andrà in ritiro dall’11 al 20 dicembre a Dubai. Come si legge dalla comunicazione del club, il Milan andrà in ritiro per prepararsi in vista della ripresa del campionato italiano. Queste alcune delle parole della società meneghina: “dieci giorni di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali”.

Foto: Facebook Milan