Milan, i convocati per lo Shamrock Rovers: presenti Ibra, Tonali e Diaz. Out Paquetà

Attraverso i propri canali social il Milan ha comunicato i convocati di mister Pioli per la sfida di domani contro lo Shamrock Rovers, preliminare di Europa League. Presenti Ibrahimovic e i nuovi Tonali e Diaz, non figura nella lista invece Paquetà. Di seguito la lista al completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.

🚨 It’s finally here! Our first squad list of the season: #RoversMilan 📋

🚨 Ecco i convocati per la nostra prima gara ufficiale della stagione 📋#SempreMilan #UEL pic.twitter.com/hhC67yUIwc

