Milan, i convocati per il raduno. C’è subito Gila

12/07/2026 | 15:23:11

Il primo giorno della nuova annata è alle porte in casa Milan, i rossoneri sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 2026/27 agli ordini di Amorim. Ecco i calciatori che si ritroveranno a Milanello e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026.

I CONVOCATI

Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.