Milan, i convocati per il Brescia: non c’è Paquetà

Dopo aver presentato i temi della partita in conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di campionato contro il Brescia. Da segnalare l’assenza di Lucas Paquetà: le ultime vicende di mercato devono aver condizionato la scelta. Come vi abbiamo raccontato, ieri il suo agente era nella sede rossonera per delineare il futuro del brasiliano con la società. Questo l’elenco dei convocati da Pioli.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.