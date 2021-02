Milan, i convocati di Pioli per la Stella Rossa. Fuori Brahim Diaz

Il Milan si prepara a volare in Serbia per giocare allo Stadion Rajko Mitić, l’andata dei sedicesimi di finale di Europa contro la Stella Rossa. Dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza della squadra, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per domani sera: unico assente Brahim Diaz. Questo l’elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić

Foto: logo sito