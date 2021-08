Milan, i convocati di Pioli per la Sampdoria: c’è Florenzi

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in vista della gara di questa sera contro la Sampdoria, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, ha diramato la lista dei convocati. Prima chiamata per il neo acquisto Florenzi.

PORTIERI: Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

Our first squad list of the 2021/22 Serie A season 🔛

I nostri convocati per l’esordio in campionato 🔛

#SempreMilan

