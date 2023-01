Milan, i convocati di Pioli per la Lazio

Sono stati diramati i convocati del Milan per il posticipo di domani contro la Lazio. Assenti Theo Hernandez, rimasto a Milanello in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare, e Bakayoko. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Tatarusanu, Vasquez, Mirante;

Difensori: Tomori, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Calabria, Dest;

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Adli;

Attaccanti: Messias, Saelemaekers, Origi, Giroud, De Ketelaere, Diaz, Leao, Rebic.

Foto: Twitter Milan