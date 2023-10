Milan, i convocati di Pioli per la Juve. Out anche Loftus-Cheek

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro la Juventus. Oltre agli indisponibili di lungo corso e agli squalificati Theo Hernandez e Maignan, è assente anche Loftus-Cheek, in via di recupero ma il tecnico ha preferito non rischiarlo.

La lista completa:

Portieri: Mirante, Nava, Bartoccioni.

Difensori: Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Jimenez.

Centrocampisti: Musah, Adli, Reijnders, Pobega, Krunic.

Attaccanti: Pulisic, Giroud, Leao, Okafor, Jovic, Luka Romero.

SQUALIFICATI: Maignan, Theo Hernandez

INFORTUNATI: Loftus-Cheek, Chukwueze, Sportiello, Bennacer, Caldara

Fogto: twitter Milan