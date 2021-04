Milan, i convocati di Pioli per il Parma

Il Milan ha comunicato i nomi dei convocati per la trasferta di Parma, in programma domani alle 18. Tornano Mandzukic, Leao e Brahim Diaz. Ancora out Romagnoli e Calabria. Ecco la lista completa:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic.