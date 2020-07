Milan, i convocati di Pioli per il Parma: non c’è Paquetà

In vista della gara contro il Parma, il Milan ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma a San Siro. Queste le scelte di Pioli:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Another match is upon us, here’s the squad 👇🏼

Ecco i convocati rossoneri per la gara di San Siro 📜#MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/QC28KlFal7 — AC Milan (@acmilan) July 15, 2020

Foto: profilo twitter Milan