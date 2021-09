Milan, i convocati di Pioli per il Liverpool

Il Milan ha diramato la lista dei convocati di mister Stefano Pioli per la difficile trasferta di Anfield contro il Liverpool. Assente Ibrahimovic, ecco tutti i nomi:

Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leao, Maldini, Rebic.

