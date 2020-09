Milan, i convocati di Pioli per il Bologna: c’è Paquetà insieme a Rebic

Terminata la rifinitura a Milanello, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Bologna. Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini, Rebić.

