Milan, i convocati di Pioli per il Benevento. Torna Ibra, out Mandzukic per una bronchite

A poche ore dalla sfida contro il Benevento, in programma a San Siro alle 20.45, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Out Mandzukic per una bronchite, mentre sono in lista sia Calabria che Kjaer. Torna Ibra.

Questo l’elenco completo.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic

Foto: Sito Milan