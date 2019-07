Milan, i convocati di Giampaolo per il ritiro: ok Theo Hernandez e Krunic

Domani, martedì 9 luglio, il Milan si ritrova al Centro Sportivo di Milanello per dare ufficialmente il via alla stagione. Sono 29 i giocatori convocati da Marco Giampaolo per il primo giorno di lavoro dell’annata 2019/2020. Quattro invece i rossoneri che si aggregheranno al ritiro in corso dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G., Plizzari, Reina

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Djalo, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Capanni, Capone, Krunic, Mionic, Sala

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Suso, Maldini, Piatek, André Silva.

I GIOCATORI CHE SI AGGREGHERANNO NEL CORSO DELLA PREPARAZIONE

1) CUTRONE Patrick: rientro il 18/07/2019

2) KESSIE Franck Yannick: rientro tra 5 e 10 agosto 2019

3) LAXALT Diego: rientro il 23/07/2019

4) TOLENTINO COEHLO DE LIMA Lucas “PAQUETÁ”: rientro il 30/07/2019

Domani al via la nostra stagione: Mister Giampaolo ha convocato 29 rossoneri per il raduno di Milanello 👉🏻 https://t.co/5YxhD82tvP pic.twitter.com/0YCiClsX9F — AC Milan (@acmilan) July 8, 2019

Foto: Twitter ufficiale Milan