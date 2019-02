Milan, i convocati di Gattuso per l’Empoli: torna Strinic

Chiusa la rifinitura, il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato i 23 convocati per la sfida contro l’Empoli, 25esima giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari;

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic;

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetà;

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

Coach Gattuso has named a 23-man squad for the home match against Empoli

I 23 convocati per #MilanEmpoli@BioscalinITA pic.twitter.com/o3vzndyDGf

— AC Milan (@acmilan) February 21, 2019