Milan, i convocati di Allegri per la tournée asiatica

19/07/2025 | 17:19:58

Il Milan è pronto a decollare verso Singapore per dare il via al prestigioso tour di amichevoli della pre-season. Di seguito, ecco la lista completa dei giocatori convocati a disposizione di Mister Allegri per giocare le gare amichevoli:

PORTIERI: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor.

Foto: sito milan