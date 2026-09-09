Milan, Hutchinson: “Penso che Amorim sia rimasto impressionato da me. Non seguivo la Serie A, solo qualche video”

09/09/2026 | 18:47:25

Omari Hutchinson, acquisto in extremis del Milan sulla corsia mancina, si è presentato ai suoi nuovi tifosi presso lo store del club in via Dante. Ecco le prime parole dell’inglese.

Sui primi giorni a Milano: “Gli allenatori mi stanno davvero aiutando e parlano tutti inglese, quindi per ora è stato facile per me. Anche i compagni di squadra sono fantastici. Tutti stanno cercando di aiutarmi a integrarmi il più rapidamente possibile. E dal punto di vista del gioco, penso che il mister stia cercando di inserirmi gradualmente, di farmi abituare al gruppo, di farmi abituare stando in panchina per capire il gioco”.

Sulla cosa che lo ha colpito di più: “La tifoseria. Mi ha colpito quanto siano tutti così appassionati al Milan e quanta fame abbiano: vogliono vincere e vedere la loro squadra avere successo”.

Se preferisce fare gol o assist: “A volte mi piace fare assist, mi dà gioia, ma anche segnare mi dà molta fiducia. Quindi direi entrambi. Devi fare entrambe le cose: per essere un giocatore migliore devi saperle fare tutte e due”.

Sull’opportunità di andare al Milan: “Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri”.

Sul tatticismo della Serie A: “È la prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta: mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l’ora di scendere in campo”.

Sulla Serie A: “A essere sincero, non la vedevo. Ovviamente vedevo le squadre su FIFA, a volte i video highlights su Instagram e cose del genere, ma ora che mi sono trasferito ho visto molte più cose e sono pronto a giocarci”.

Sulla sfida di sostituire Leao: “Penso che giochiamo su due lati diversi del campo. Lui è un’ala sinistra, io sono a destra, ma ovviamente voglio avere l’impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui. Credo in me stesso”.

Foto: Sito Milan