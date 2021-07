Galliani compie 77 anni, gli auguri del Milan: “Felice compleanno”

Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto augurare un felice compleanno ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato dei rossoneri che insieme a Berlusconi ha portato il club sul tetto del mondo. L’attuale dirigente del Monza compie oggi 77 anni. Ecco il messaggio della società lombarda:

“Al nostro ex amministratore delegato, Adriano Galliani, tanti auguri per un felice compleanno!”.

Wishing Adriano Galliani all the best on his 77th birthday! 🎂

Al nostro ex amministratore delegato, Adriano Galliani, tanti auguri per un felice compleanno! 🎂 #SempreMilan pic.twitter.com/AWH4je1IU9

