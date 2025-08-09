Milan, Gimenez torna al gol ma non basta: con il Leeds finisce 1-1
09/08/2025 | 17:55:43
Il Milan pareggia 1-1 a Dublino contro il Leeds, ormai prossimo a iniziare la Premier. Ai rossoneri non basta il gol di Santiago Gimenez nel primo tempo giocato comunque con buon piglio dalla squadra di Allegri. Nelle ripresa va in rete Stach al 67′, un gol che sigla il pareggio finale.
LEEDS (4-3-3): Perri (46′ Darlow); Schmidt (67′ Byram), Rodon, Struijk (75′ Bijol), Gudmundsson (75′ Harrison); Ampadu (67′ Gruev), Tanaka (67′ Longstaff), Stach (89′ Gray); Gnonto (75′ Ramazani), Piroe (67′ Nmecha), James (67′ Aaronson). All.: Farke.
MILAN (4-3-3): P. Terracciano (70′ Torriani); Magni (83′ F. Terracciano), Gabbia, Pavlovic (83′ Thiaw), Estupinan; Jashari (61′ Eletu), Sala (83′ Ricci), Musah (46′ Coubis); Okafor, Gimenez (61′ Sia), Chukwueze (83′ Saelemaekers). All.: Allegri
Foto: Instagram Gimenez