Milan, Gimenez si è allenato ancora a parte

Il Milan prepara la sfida alla Atalanta. I rossoneri oggi si sono allenati in vista dell’impegno casalingo di sabato sera contro la Dea: ancora a parte Santiago Gimenez, l’attaccante messicano sta provando a recuperare da una botta al fianco rimediata due settimane fa contro la Fiorentina. Da capire ancora se potrà essere della partita. Buon notizie invece arrivano da Kyle Walker: l’inglese, ai box per la frattura del gomito, sta recuperando più in fretta del previsto e quindi potrebbe accorciare i tempi di recupero. Il terzino verrà rivalutoyo la prossima settimana

Foto: Instagram Gimenez