Milan, Gimenez espulso dopo 21′: gomitata a Mancini

18/05/2025 | 21:16:15

Il Milan resta in inferiorità numerica al 21′ all’Olimpico contro la Roma. Follia da parte di Santiago Gimenez, che al 21′ rifila una gomitata a Gianluca Mancini a palla lontana e così Piccinini, richiamato al VAR, lo espelle. Per il Milan piove sul bagnato, adesso la Roma è nettamente favorita. L’episodio cambia la gara già complicata per i rossoneri che si trovano sotto 1-0 all’Olimpico.

Foto: Instagram Gimenez