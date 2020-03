Milan-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Serie A riparte. Domani in campo anche Milan e Genoa, match valido per il recupero della 26esima giornata di campionato. Fischio d’inizio a San Siro (a porte vuote) alle ore 15, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pioli schiera tra i pali Begovic (Donnarumma non è al meglio), linea difensiva composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Kessie-Bennacer, poi Castillejo e Rebic sugli esterni; in attacco, il solito Ibrahimovic sarà supportato da Calhanoglu che agirà nel ruolo di trequartista. Nicola recupera Sturaro, che andrà a comporre il reparto mediano insieme a Behrami e Schone. In difesa, davanti a Perin, spazio a Biraschi, Romero e Masiello; sulle fasce pronti Ankersen e Criscito, la coppia d’attacco sarò composta da Pandev (in vantaggio su Pinamonti) e Sanabria.

MILAN-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.

Foto: sito ufficiale Milan