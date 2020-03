Milan-Genoa, le formazioni ufficiali

Dopo lo slittamento di Parma e Spal, in campo regolarmente alle ore 15:00 a San Siro le due formazioni. Milan e Genoa nella cornice vuota dell’impianto milanese. Pioli non recupera Kjaer, al centro della difesa ci sono Gabbia e Romagnoli con i soliti tre trequartisti alle spalle di Ibra. Tra le fila rossoblu, Sturaro ritrova il posto a centrocampo con Pandev in attacco a supporto di Sanabria.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

MILAN (4-2-3-1): Begović; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu; Rebić; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Biglia, Bonaventura, Paquetá, R. Leão. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. A disposizione: Ichazo, Marchetti, C. Zapata, Barreca, Ankersen, Sturaro, Jagiello, Eriksson, I. Falque, Destro, Favilli, Pinamonti. Allenatore: Nicola.

