Milan, Gabbia out contro il Verona. Fullkrug in gruppo

26/12/2025 | 17:10:57

Allenamento in casa Milan, con il neo acquisto Niclas Fullkrug che si allena in gruppo regolarmente.

La cattiva notizia invece è relativa alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia. Il difensore ha lavorato anche oggi a parte e non sarà a disposizione di Allegri per la gara di domenica alle 12.30 contro l’Hellas Verona e San Siro. L’obiettivo è quello di recuperare il centrale per la sfida successiva contro il Cagliari.

Foto: Instagram personale